Trabzonspor’da hedef 3 puan – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’da hedef 3 puan

    SPOR 'in 27'nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan , yarın sahasında konuk edeceği karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa umudunu sürdürmek istiyor.

    Ligde 42 puanla 5'inci sırada yer alan ve 4'üncü sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde bulunan , yarın sahasında 41 puanlı 'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak. Saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak maçta, hakem düdük çalacak.

    KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
    Trabzonspor'da bu maç öncesi Esteban ile Durica'nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero'nun ise kadroda yer alabileceği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik direktör , son oynanan Galatasaray maçı 11'inden farklı olarak kadroda yine zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Sosa'nın yerine bu maçta Abdülkadir'e görev vermesi bekleniyor.

    TRABZONSPOR'UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

    Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir- Burak

    SAKAT: Esteban, Durica

    CEZALI: Sosa

    BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 25 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ? 400 TL, Platinum B Blok? 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:44
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