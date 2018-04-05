Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu
Trabzonspor'un 45'inci başkanını seçeceği Olağanüstü Genel Kurul'daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Hayrettin Hacısalihoğlu aracılığıyla Divan Kurulu'na sundu.
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edilen listede ilk olarak Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu'nun yer aldığı öğrenildi.
?Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:35
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
sdf sdf aykutmu oynatacak bunu
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
mustafa ölü topçu
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 11
Yorum
Meth bu kadr olaydan sonra hala dursun özbek seçilirse yazık olur.nerede bu rivanın parası hani sıfırlanıyodu satılınca.en borclu klup biziz hala
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