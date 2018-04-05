Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu

    Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu

    'un 45'inci başkanını seçeceği 'daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini aracılığıyla 'na sundu.

    Başkanı Ali Sürmen'e teslim edilen listede ilk olarak , Mehmet Yiğit Alp, , Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu'nun yer aldığı öğrenildi.

    ?Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:35
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