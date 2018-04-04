Kucka’nın kabusu – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’nın kabusu

    Kucka’nın kabusu

    Sezon başında 'dan alınan , deplasmanında son zamanların en güzel gollerinden birine imza atarken, bordo-mavililerin Slovak yıldızın fileleri sarstığı maçlarda kazanamaması dikkat çekti.

    Sezon başında 'dan alınan , deplasmanında son zamanların en güzel gollerinden birine imza atarken, bordo-mavililerin Slovak yıldızın fileleri sarstığı maçlarda kazanamaması dikkat çekti. 30 yaşındaki ön libero, formasıyla 3 gol atarken, bordo-mavililer bu periyotta 'ye 3-2, 'a 4-3 son olarak Cimbom'a 2-1 kaybetti. Fırtına, Kucka'nın asist yaptığı karşılaşmalarda ise ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, 'yı ise 3-0 mağlup etti. Kucka'nın G.Saray'a attığı gol, 2014-15 sezonu başından bu yana ligde en uzak mesafeden atılan gol oldu. (51 metre)
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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