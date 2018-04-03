Abdülkadir’e büyük destek – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Abdülkadir’e büyük destek

    Abdülkadir’e büyük destek

     derbisinde Abdülkadir Ömür'ün topu kaptırması sonrası gol yenmişti.

    derbisinde Abdülkadir Ömür'ün topu kaptırması sonrası gol yenmişti. Bu pozisyonda çok büyük bir üzüntü yaşayan 18 yaşındaki futbolcuya destek verirken, "Takma kafanı. Olur böyle şeyler. Sen iyi bir futbolcusun ve moralini bozma" dediler.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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