Trabzonspor'a kötü haber! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    'a kötü haber!

    Trabzonspor'a kötü haber!

    derbisinde sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Ligi'in 27. haftasında oynanan - maçının 36. dakikasında Nagatomo'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Jose Sosa cezalı duruma düştü. Sosa, 28. haftada Trabzonspor'un Kayserispor ile karşılaşacağı maçta takımını yalnız bırakacak.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:01
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