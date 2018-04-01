Coşkulu karşılama – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Coşkulu karşılama

    Coşkulu karşılama

    çıkışında takım otobüsünün önünü kesen bordo-mavililer, yaptıkları tezahüratlarla ortalığı inletti. Taraftarlar, oyunculardan galibiyet istedi.

    , 'da coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Bordo-mavililer yaptıkları tezahüratlarla oyunculara moral verdi. , kaleci Onur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay taraftarların isteklerini kırmayarak selfie çektirdiler. Kafile daha sonra kalacağı otele giderek maç saatini beklemeye başladı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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