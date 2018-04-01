Coşkulu karşılama
Atatürk Havalimanı çıkışında takım otobüsünün önünü kesen bordo-mavililer, yaptıkları tezahüratlarla ortalığı inletti. Taraftarlar, oyunculardan galibiyet istedi.
Trabzonspor, İstanbul'da coşkulu bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Bordo-mavililer yaptıkları tezahüratlarla oyunculara moral verdi. Burak Yılmaz, kaleci Onur, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay taraftarların isteklerini kırmayarak selfie çektirdiler. Kafile daha sonra kalacağı otele giderek maç saatini beklemeye başladı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:03
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