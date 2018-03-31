TSYD Trabzon’da görev dağılımı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    TSYD ’da görev dağılımı

    TSYD Trabzon’da görev dağılımı
    Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Şubesi'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı. Yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Başkan Selçuk Kılıç, Asbaşkan Tahir Orhan, Asbaşkan Yunus Emre Sel, Mali Sayman Gökmen Şahin, Genel Sekreter Fatih Turan, yönetim kurulu üyeleri Faruk Ata ve Turgay Beşyıldız.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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