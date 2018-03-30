Kora kor savaş

Teknik direktör Rıza Çalımbay, pazar günkü Galatasaray derbisi öncesi basın toplantısı düzenledi. 54 yaşındaki hoca, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkili oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Fakat Galatasaray'ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerek. Kalan 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorundayız. Onun için de ligin sonuna kadar bütün maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan Avrupa'yı yakalayalım. Galatasaray'ın belli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

KONGRE FAYDA SAĞLAR

Trabzonspor kulübünün kongre sürecine de değinen 54 yaşındaki hoca, "Kongrenin kulübe büyük bir faydası olacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması şart. Bazı şeylerin Trabzon'u korkutmaması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia. Transfer yasağı kesinlikle Trabzonspor'a bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.

BİZİM İŞİMİZ TRABZON

İşlerinin sadece Trabzonspor'un başarısı olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim burada bir sorumluluğum var. Bütün amacım da Trabzonspor'u iyi yere getirmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Özellikle Galatasaray maçından önce sosyal medyada benim ağzımdan 'Beşiktaş şampiyon olur' şeklinde söylemler çıkmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bizim bütün takımlara saygımız sonsuz ama bizim işimiz Trabzonspor'dur" açıklamasını yaptı.