Kora kor savaş
Rıza Çalımbay: Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Mutlaka puan ve puanlar almamız gerekiyor. Son düdüğe kadar savaşacağız ki hedefimiz olan Avrupa’yı yakalayalım
Teknik direktör Rıza Çalımbay, pazar günkü Galatasaray derbisi öncesi basın toplantısı düzenledi. 54 yaşındaki hoca, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkili oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Fakat Galatasaray'ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerek. Kalan 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorundayız. Onun için de ligin sonuna kadar bütün maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan Avrupa'yı yakalayalım. Galatasaray'ın belli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.
KONGRE FAYDA SAĞLAR
Trabzonspor kulübünün kongre sürecine de değinen 54 yaşındaki hoca, "Kongrenin kulübe büyük bir faydası olacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması şart. Bazı şeylerin Trabzon'u korkutmaması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia. Transfer yasağı kesinlikle Trabzonspor'a bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.
BİZİM İŞİMİZ TRABZON
İşlerinin sadece Trabzonspor'un başarısı olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim burada bir sorumluluğum var. Bütün amacım da Trabzonspor'u iyi yere getirmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Özellikle Galatasaray maçından önce sosyal medyada benim ağzımdan 'Beşiktaş şampiyon olur' şeklinde söylemler çıkmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bizim bütün takımlara saygımız sonsuz ama bizim işimiz Trabzonspor'dur" açıklamasını yaptı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:05
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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