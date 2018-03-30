İstikrar abidesi Yusuf Yazıcı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    İstikrar abidesi

    İstikrar abidesi Yusuf Yazıcı

    Yusuf takımın vazgeçilmezi oldu.

    ekibinde ligin 26 haftalık bölümünde 25 maçta forma giyerek bu alanda en istikrarlı isim olurken, onu 24'er karşılaşmada yer alan Okay ile Pereira izledi. Kaptan Onur 23 kez forma giydi. Yusuf takımın vazgeçilmezi oldu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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