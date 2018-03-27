Verimlilikte zirvede – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Verimlilikte zirvede

    Verimlilikte zirvede

    Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi 'i (25 gol) takip eden , Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı.

    Gol krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi 'i (25 gol) takip eden , Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı. Burak'ın bu sezon attığı goller 'a doğrudan 15 puan kazandırdı. 'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İkili hafta sonu birbirlerine rakip olacak. Müthiş düellodan kimin galip ayrılacağı şimdiden merakla bekleniyor. Burak, daha önce 'da gol krallığı yaşamıştı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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