Trabzon'dan neşeli antrenman – Fotomaç – 25 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trabzon'dan neşeli antrenman

    Trabzon'dan neşeli antrenman

    Fırtına, gelecek hafta yapacağı G.Saray derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti.

    Fırtına, gelecek hafta yapacağı G.Saray derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti. yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Durica, Bero ve Esteban katılmazken, sakatlığı devam eden Mustafa ise hafif tempolu koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken; Sosa, Kucka ve N'Doye başta olmak üzere oyuncuların oldukça keyifle olduğu gözlendi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon'dan neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN