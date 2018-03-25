Millileri yakından takip ediyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Millileri yakından takip ediyor

    Millileri yakından takip ediyor

    , kamplarına giden futbolcularının performansları yakından izliyor, takip ediyor.

    , kamplarına giden futbolcularının performansları yakından izliyor, takip ediyor. Çalımbay, milli takıma çağrılmayan çoğu yabancı oyuncuyla da yakından ilgileniyor. Tecrübeli hoca, Sosa ve Kucka ile görüşmeler yapıyor.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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