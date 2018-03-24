Onur sıkı çalışıyor – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    sıkı çalışıyor

    <a href="/index/onur?id=8f56d426-f07d-414c-99e0-33e7aeaab40a" class="" rel="tag">Onur</a> sıkı çalışıyor

    Son 5 maçta da kalesinde gol gören 'da kaptan , eksiklerini gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi.

    Son 5 maçta da kalesinde gol gören 'da kaptan , eksiklerini gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi. 30 yaşındaki eldiven, kupalarına katılacaklarını belirterek, "Ben de yolunda performansımı en üst seviyeye çıkartmak istiyorum" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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