Onur sıkı çalışıyor
Son 5 maçta da kalesinde gol gören Trabzonspor'da kaptan Onur, eksiklerini gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi.
Son 5 maçta da kalesinde gol gören Trabzonspor'da kaptan Onur, eksiklerini gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdi. 30 yaşındaki eldiven, Avrupa kupalarına katılacaklarını belirterek, "Ben de Avrupa yolunda performansımı en üst seviyeye çıkartmak istiyorum" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Onur sıkı çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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