Rodallega kızdı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    kızdı

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a> kızdı

    Kolombiyalı dün oynanan maçta oyuna giremeyince sinirlendi.

    Maçın ilk dakikalarından itibaren ısındırılan , son değişiklik olarak Abdülkadir'in kulübeye çağrılması üzerine 64'üncü dakikada direkt soyunma odasına gitti. Kolombiyalı forvetin morali bozuldu.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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