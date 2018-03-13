Onur: Özür diliyorum – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Onur: diliyorum

    Onur: Özür diliyorum
    Kaptan dün son saniyelerde büyük bir hata yaptı. Topu uzaklaştırmak isterken rakibinin önüne bırakan ve golü yiyen 30 yaşındaki eldiven, "Bana yakışmadı. diliyorum. Kazandığımız için mutlu oldum" ifadesini kullandı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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