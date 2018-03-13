Hasret giderdiler – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    giderdiler

    Hasret giderdiler
    Akhisarspor'un kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu oyuncu bulunuyor. Ege temsilcisinde Henrique, , Olcan Adın, , Caner Osmanpaşa, ve , bir dönem ekibinde görev yapmıştı. Fırtına'da da Rodallega ile Uğur eski Akhisarsporlu. Bu futbolcular dün eski takımları ile giderdiler.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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