Fırtına’dan İstiklal Marşı mesajı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Fırtına’dan mesajı

    Fırtına’dan İstiklal Marşı mesajı

    , 'nın 'de kabulünün dönümü ile ilgili videolu mesaj yayınladı. Mesajda "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! İstiklal Marşı'mızın Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 97. yılı kutlu olsun" denildi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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