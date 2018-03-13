Fırtına’dan İstiklal Marşı mesajı

Trabzon, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün dönümü ile ilgili videolu mesaj yayınladı. Mesajda "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 97. yılı kutlu olsun" denildi.