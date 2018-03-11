Onazi ve Kucka görev başına – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Onazi ve Kucka görev başına

    Onazi ve Kucka görev başına
    Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan 'da sevindirici gelişme ise takımın gol yükünü çeken 'ın, sarı kart cezasını bitirip dönecek olması oldu. Attığı 18 golle krallık yarışında iddialı olan tecrübeli oyuncunun antrenmanlarda bir hayli hırslı olduğu gözlendi. Savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Okay'ı stopere çekmenin planlarını yapan , Onazi ve Kucka ikilisine ise orta sahada görev verecek.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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