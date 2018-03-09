Yusuf Yazıcı patlayacak! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    patlayacak!

    Yusuf Yazıcı patlayacak!
    BORDO-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı, Akhisar'a karşı patlama yapmak istiyor. 2 haftadır yedek kalıp sonradan oyuna giren 21 yaşındaki 10 numara, idmanlara oldukça hırslı gözükürken, teknik heyet Yusuf'u ilk 11'e hazırlıyor.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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