İşte Trabzonspor'da seçim tarihi
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul kararını ilan etti. Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaz ise 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak.
"Yönetim kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde 'Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00'da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir."
Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul şu gündem maddeleriyle toplanacak:
1. Gün (29 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 Nisan 2018) Yoklama ve Açılış
Genel Kurul Divanının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, gündemin genel kurula sunulması, yönetim, kurulu idari ve mali raporlarının okunup görüşülmesi, Denetleme Kurulu raporunun okunup görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası ve dilek ve temenniler.
2. Gün (30 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Nisan 2018, saat 10.00-17.00 )
Başkan adaylarının konuşmaları, başkan ve yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve kapanış.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:17
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
İşte Trabzonspor'da seçim tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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