Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    kararı aldı

    Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı

    yönetimi, kararı aldı

    Yunus Emre Sel: yönetimi bugün toplandı ve oy birliğiyle kongreye gidilme kararı aldı. Trabzonspor, Nisan ayında kongreye gidecek.

    MUHARREM USTA ADAY OLACAK MI?

    Nisan ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim 8 ay görev yapabilecek. Çünkü bordo-mavililer'de tüzük gereği aralık ayında olağan seçimli genel gerçekleştirilecek.

    Mevcut yönetim ve Başkan Muharrem Usta'nın yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmadı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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