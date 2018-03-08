Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Trabzonspor yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı
MUHARREM USTA ADAY OLACAK MI?
Nisan ayında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim 8 ay görev yapabilecek. Çünkü bordo-mavililer'de tüzük gereği aralık ayında olağan seçimli genel gerçekleştirilecek.
Mevcut yönetim ve Başkan Muharrem Usta'nın yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmadı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:38
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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