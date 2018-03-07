2018'de çöküş
Son 7 maçında sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor, 7. sıraya kadar geriledi. Liderle puan farkı 14’e yükselen Fırtına’nın Avrupa kupaları umudu da her geçen gün azalıyor
Ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama iddiası da her geçen gün bitmeye başlayan Karadeniz ekibi ayrıca sezonun ikinci yarısında gol atmakta da zorlanıyor. Son 7 maçta sadece 5 gol atabilen bordo-mavililerde, bu gollerin dördü de Burak'tan geldi. Diğer golü ise Abdülkadir attı. Ciddi bir gol sıkıntısı ve 3 puan hasreti çeken Fırtına'da pazartesi günü oynanacak Akhisarspor karşılaşması öncesi camiada ciddi anlamda şok yaşanıyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:11
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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