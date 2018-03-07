2018'de çöküş – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    2018'de çöküş

    2018'de çöküş

    Son 7 maçında sadece 1 kez kazanabilen , 7. sıraya kadar geriledi. Liderle puan farkı 14’e yükselen Fırtına’nın Avrupa kupaları umudu da her geçen gün azalıyor

    'de sezonun ikinci yarısına ve aynı zamanda 2018 yılına liderin sadece 6 puan gerisinde 5. sırada başlayan , büyük bir şok yaşıyor. 2018 yılında oynadığı 7 karşılaşmadan sadece bir galibiyet alabilen bordo- mavililer, sahadan 5 kez beraberlikle ve bir kez de mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 7 maçta 13 puan kaybı yaşayan , ligde 7. sıraya kadar gerilirken, liderle puan farkı 14'e çıktı.

    Ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama iddiası da her geçen gün bitmeye başlayan ekibi ayrıca sezonun ikinci yarısında gol atmakta da zorlanıyor. Son 7 maçta sadece 5 gol atabilen bordo-mavililerde, bu gollerin dördü de Burak'tan geldi. Diğer golü ise Abdülkadir attı. Ciddi bir gol sıkıntısı ve 3 puan hasreti çeken Fırtına'da pazartesi günü oynanacak Akhisarspor karşılaşması öncesi camiada ciddi anlamda şok yaşanıyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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