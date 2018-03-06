Kucka'ya tepkiler haksız değil!
Beşiktaş maçında yaptığı pas hatalarıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Kucka'nın performans verileri de tepkileri haksız çıkarmadı.
Sezon başında 5 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla Milan'dan transfer edilen Jurac Kucka Trabzon'da bekleneni veremedi. Derbideki kötü performansından dolayı 65. dakikada oyundan alınan Slovak futbolcu maçtaki pas hatalarıyla taraftardan da tepki görmüştü.
Gol pozisyonu bulma konusunda sıkıntı yaşayan Trabzon'da maç başına ortalama 30.6 (77%) isabetle oynayan Kucka rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.
Ligin ilk 4 sırasındaki ekiplerin ön libero mevkinde oynayan oyuncuların istatistikleri sırasıyla; Beşiktaş (Hutchinson) 62.7 (93%), Galatasaray (Fernando) 62.2 (90%), Başakşehir (Mahmut Tekdemir) 53.1 (86%), Fenerbahçe (Josef de Souza) 47.5 (88%).
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:31
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Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 8
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AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
Toplam 4
Yorum
halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
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