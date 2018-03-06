Kucka'ya tepkiler haksız değil!

Sezon başında 5 milyon Euro karşılığında büyük umutlarla Milan'dan transfer edilen Jurac Kucka Trabzon'da bekleneni veremedi. Derbideki kötü performansından dolayı 65. dakikada oyundan alınan Slovak futbolcu maçtaki pas hatalarıyla taraftardan da tepki görmüştü.

Gol pozisyonu bulma konusunda sıkıntı yaşayan Trabzon'da maç başına ortalama 30.6 (77%) isabetle oynayan Kucka rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Ligin ilk 4 sırasındaki ekiplerin ön libero mevkinde oynayan oyuncuların istatistikleri sırasıyla; Beşiktaş (Hutchinson) 62.7 (93%), Galatasaray (Fernando) 62.2 (90%), Başakşehir (Mahmut Tekdemir) 53.1 (86%), Fenerbahçe (Josef de Souza) 47.5 (88%).