Tam 10 oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Tam 10 oyuncu kart sınırında

    Tam 10 oyuncu kart sınırında
    derbisi öncesi 'da sarı alarm... Bordo-mavili takımda kritik karşılaşma öncesi tam 10 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Onur, Durica, Mustafa, N'Doye, Sosa, Bero, Onazi, Okay, Hubocan ve Olcay görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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