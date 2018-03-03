Biletlerin çoğu satıldı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Biletlerin çoğu satıldı

    Biletlerin çoğu satıldı
    derbisi öncesi biletlerin satışına devam ediliyor. Hafta başında satışa sunulan biletlerin şu ana kadar yüzde 70'inin satıldığı açıklandı. Toplam satılan bilet sayısının kombineler hariç 20 bini geçtiği ve maç saatine kadar tüm biletlerin tükenmesinin beklendiği ifade edildi. Yönetimin derbi öncesi Türk bayrağı da dağıtması bekleniyor.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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