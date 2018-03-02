Trabzonspor'da değerlendirme toplantısı yapıldı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'da değerlendirme toplantısı yapıldı

    Trabzonspor'da değerlendirme toplantısı yapıldı

    'da, Başkan yönetiminde değerlendirme toplantısı yapıldı.

    'in 24. haftasında sahasında 'ı konuk edecek olan 'da, zorlu maç öncesi Başkan yönetiminde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri, kurucular, 'da ikamet eden eski başkanlar, asbaşkanlar ve kurul başkanları katıldı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    "Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz tarafından 'nde kurucularımız, Trabzon'da ikamet eden başkanlarımız, asbaşkanlarımız ve kurul başkanlarımızın katılımıyla bilgilendirme, değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, değerlendirme, bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının Trabzon dışında ikamet eden eski başkanlar, asbaşkanlar ve yöneticilerle birlikte yapılması planlandı."
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:54
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