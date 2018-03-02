Trabzonspor'da değerlendirme toplantısı yapıldı
Trabzonspor'da, Başkan Muharrem Usta yönetiminde değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kurucularımız, Trabzon'da ikamet eden başkanlarımız, asbaşkanlarımız ve kurul başkanlarımızın katılımıyla bilgilendirme, değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, değerlendirme, bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının Trabzon dışında ikamet eden eski başkanlar, asbaşkanlar ve yöneticilerle birlikte yapılması planlandı."
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:54
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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