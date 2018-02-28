Ahmet Çubukçu: Takımımıza güveniyoruz – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ahmet Çubukçu: Takımımıza güveniyoruz

    Ahmet Çubukçu: Takımımıza güveniyoruz
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, her maça olduğu gibi Beşiktaş derbisine de kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Alanyaspor karşılaşmasıyla yeniden çıkışa geçtiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini ifade eden Çubukçu, "Takımımıza güveniyoruz. Burak gibi bir oyuncunun olmayışı önemli ama Rodallega olsun, N'Doye olsun, hangi futbolcu olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kaliteli bir takımız. Sonuçta 11 kaliteli oyuncumuz sahada olacak" diye konuştu.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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