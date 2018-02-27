Novak’ın ilk galibiyet sevinci – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’ın sevinci

    Novak’ın ilk galibiyet sevinci
    Yeni transfer , ilk galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. karşısında 90 dakika görev alan Novak, sosyal medya hesabından "Sonunda ilk üç puan. Bir sonraki maçta tekrar yapalım" dedi. Novak'lı Fırtına daha önce 3 kez berabere kalmıştı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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