Çalımbay'dan gol rotasyonu – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Çalımbay'dan gol rotasyonu

    Çalımbay'dan gol rotasyonu

    maçı sonrası “Gol sorunumuz var” diyen kadroda değişikliğe gidiyor... Hücum yönü daha yüksek Novak, Kucka, N’Doye gibi isimler forma giyecek

    'da teknik direktör , karşılaşmasından sonra gol sorunundan dert yanmıştı. , ve Başakşehir maçlarında pozisyona girmelerine rağmen bir türlü gol atamadıklarını belirten deneyimli hoca "Bu sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Çalımbay, 3 maçtır süren golsüzlük durumunun bir an önce çözülmesi için kadroda değişikliğe gidiyor. İlk geldiği günlerde savunma sorununa dikkat çeken ve bunu çözen başarılı çalıştırıcı şimdi de hücumdaki dertlere derman olmanın peşinde. Bunun için de daha ofansif bir takımla sahada yer almayı düşünüyor. Rıza Çalımbay, karşılaşmasında bu fikrini sahaya yansıtacak.

    HERKES GOL ARAYACAK
    RIZA Çalımbay, 'dan başka kimsenin gol hanesine yardım etmediğini belirtmişti. Tecrübeli hoca, sağ bekte Pereira'nın hücuma verdiği katkıdan memnun. Aynı performansı sol kanatta da görmek istediği için yeni transfer Novak'ı 11'e yerleştirecek. Orta sahada iyi top kesen ancak kullanmada aynı oranda başarılı olamayan Ogenyi Onazi'nin yerine Juraj Kucka yer alacak. Formunu bulan yine 11'de olacak. Kanatforvet oynayabilen Dame N'Doye da yeniden kadroda yer alacak. Burak Yılmaz'ın duruma göre de hücum hattı şekillenecek.
    Yunus Emre

    'KÖTÜ SKORLARIN SORUMLUSU BENİM'
    BORDO-mavili takımın hocası Rıza Çalımbay son haftalardaki sonuçların sorumluluğunu üzerine aldı. Çalımbay "Zirve ile aradaki puan farkını kapatırken de ben ve futbolcularım vardı. Şimdi de buradayız. Yine bir çıkış yakalayacağız ve bunu birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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