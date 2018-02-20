Küfür edenler için şikayet

Yönetim kurulu üyesi Coşkun Bülbül, Başakşehir maçının ardından kendilerini istifaya davet eden bir grup taraftar ile tribünde sözlü tartışmaya girmişti. Ardından sosyal medya üzerinden tepkilerle karşılaşan Bülbül, yaptığı açıklamada, "Küfür, iftara ve hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.