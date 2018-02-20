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    20 Şubat 2018, Salı
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    Küfür edenler için şikayet

    Küfür edenler için şikayet
    Yönetim kurulu üyesi Coşkun Bülbül, Başakşehir maçının ardından kendilerini istifaya davet eden bir grup taraftar ile tribünde sözlü tartışmaya girmişti. Ardından sosyal medya üzerinden tepkilerle karşılaşan Bülbül, yaptığı açıklamada, "Küfür, iftara ve hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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