2018 kabusu
Sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, zirvenin 13 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer 2018 yılında hiç galibiyet alamadı, taraftarını üzdü
KUPADAN DA ELENDİ
Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yönetim kurulu da takımın yaşadığı bu düşüşte eleştiriler aldı. Çalımbay ise takımın düzeleceğini ve ligi iyi bir yerde bitireceğini belirterek, "Bazı konularda sorunlarımız var ve onları çözmek için yoğun şekilde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Ligde şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmenin şokunu yaşadı. Bordomavililer, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor karşısında 16 Ocak'ta sahasında oynadığı rövanştan da 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kupaya veda etti.
AVRUPA VE KUPADA DA YOK
Bordo-mavililer, Muharem Usta döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında da beklentilere cevap vermedi. Usta döneminde Avrupa Kupaları'na katılamayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda veda etti.
MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ
Başarısız sonuçların ardından muhalefet tepki gösterdi. Eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın yönetime kongreye gitme çağrısında bulunurken, yine eski asbaşkanlardan Mehmet Yiğit Alp, yönetimin kulübü idare etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bunun da saha sonuçlarına yansıdığını dile getirdi. Yönetimin kongre düşüncesi ise yok.
İnsanlar bıktı... (Yunus Emre Sel)
Artık bıktı insanlar, neden mi? Yenilgi veya beraberliklerden değil. Maç içerisinde yayıncı kuruluşun ellerini yüzüne getirmiş ağlayan, mutsuz şekilde bekleyen taraftarları görmekten bıktı. Trabzon 2018'de maç kazanamadı. Kazanmaktan öte, kazanacak bir istek ve heyecan da ortaya koymadı. Son Başakşehir maçındaki kaçan gollere bir anlam vermeye çalışmak oldukça zor. Yine de şampiyonluk yarışından bu kadar uzaklaşan bir takımın hâlâ 22 bin civarında taraftara oynuyor olması, insanların takıma bağlılığının ne denli büyük olduğunun göstergesidir.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:01
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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