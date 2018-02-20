2018 kabusu

Sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, zirvenin 13 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer 2018 yılında hiç galibiyet alamadı, taraftarını üzdü

Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 2018 yılına kötü bir başlangıç yaparak zirvenin uzağında kaldı. 2017 yılının son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapatan bordo-mavililer, yeni yılda istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybederken 33 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer, bu yılın ilk maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2, sahasında Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Daha sonra Gençlerbirliği deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karadeniz temsilcisi, sahasında da Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı. 5 lig maçında sadece 3 gol atabilen Fırtına, son üç maçta ise fileleri sarsamadı.



KUPADAN DA ELENDİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yönetim kurulu da takımın yaşadığı bu düşüşte eleştiriler aldı. Çalımbay ise takımın düzeleceğini ve ligi iyi bir yerde bitireceğini belirterek, "Bazı konularda sorunlarımız var ve onları çözmek için yoğun şekilde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Ligde şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmenin şokunu yaşadı. Bordomavililer, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor karşısında 16 Ocak'ta sahasında oynadığı rövanştan da 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kupaya veda etti.



AVRUPA VE KUPADA DA YOK

Bordo-mavililer, Muharem Usta döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında da beklentilere cevap vermedi. Usta döneminde Avrupa Kupaları'na katılamayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda veda etti.



MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Başarısız sonuçların ardından muhalefet tepki gösterdi. Eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın yönetime kongreye gitme çağrısında bulunurken, yine eski asbaşkanlardan Mehmet Yiğit Alp, yönetimin kulübü idare etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve bunun da saha sonuçlarına yansıdığını dile getirdi. Yönetimin kongre düşüncesi ise yok.



İnsanlar bıktı... (Yunus Emre Sel)

Artık bıktı insanlar, neden mi? Yenilgi veya beraberliklerden değil. Maç içerisinde yayıncı kuruluşun ellerini yüzüne getirmiş ağlayan, mutsuz şekilde bekleyen taraftarları görmekten bıktı. Trabzon 2018'de maç kazanamadı. Kazanmaktan öte, kazanacak bir istek ve heyecan da ortaya koymadı. Son Başakşehir maçındaki kaçan gollere bir anlam vermeye çalışmak oldukça zor. Yine de şampiyonluk yarışından bu kadar uzaklaşan bir takımın hâlâ 22 bin civarında taraftara oynuyor olması, insanların takıma bağlılığının ne denli büyük olduğunun göstergesidir.