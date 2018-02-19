CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan öz eleştiri: Pozisyonu kaçırdım

    Sosa’dan öz eleştiri: Pozisyonu kaçırdım
    maç sonrası, kendini eleştirdi. Arjantinli 10 numara, "Maça iyi başlamıştık. basıyorduk. Benim de çok iyi bir pozisyonum vardı. Değerlendiremedim. Orta sahadaki topsuz oyun bizi zorladı. Biz de iyi oynamaya, önde basmaya çalıştık ama istediğimiz galibiyeti alamadık. Bunlar hocamızın kararları. 'da farklı pozisyonlarda aynı anda oynayan kaliteli futbolcular var" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa’dan öz eleştiri: Pozisyonu kaçırdım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN