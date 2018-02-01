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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Avrupa aşkına

    Avrupa aşkına
    Ersun Yanal döneminde 8 haftalık periyotta hayal kırıklığı yaşatan , Rıza Çalımbay'ın gelişi ile toparlanma sürecine girmiş, ilk yarıyı 29 puanla liderin 7 puan gerisinde tamamlamıştı. İkinci devrenin ilk iki haftasında Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak zirve yarışında 4 puan kaybeden Trabzonspor ile lider Başakşehir arasındaki puan farkı 11'e yükseldi. Şimdi hedef Avrupa kupalarına katılmak. 31 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'un 3'üncü F.Bahçe ile 6, dördüncü Beşiktaş ile arasında 5 puan fark var. Bu anlamda pazartesi günü Göztepe ile oynanacak maç Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibi, Göztepe sınavı ile yeni bir galibiyet serisi yakalamanın peşinde...
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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