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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ile ilk kez

    Fenerbahçe ile ilk kez
    , Avni Aker'den sonra yeni stadı Medical Park'a geçtiğimiz sezonun devre arasında taşınmıştı. Bu statta daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ı ağırlayan bordo-mavililer, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez konuk etti. Trabzonspor yeni evinde Beşiktaş'a yenilmiş, Galatasaray'ı ise 2 kez mağlup etmişti. Bordo-mavililer ilk kez ağırladıkları ile 1-1 berabere kaldılar.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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