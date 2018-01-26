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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Sağduyu çağrısı

    Sağduyu çağrısı
    Fırtına'nın taraftarı, derbi öncesi basın toplantısı düzenledi. Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu Lideri Mehmet Fındıkçı, "Belirli çevrelerce her F.Bahçe maçı öncesi oluşturulan bu gergin durum camiamızın aleyhine gelişmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu durumları göz önüne aldığımızda derbinin başından sonuna ülke olarak gündemimizin futbol dışına çıkmaması için herkesin üst düzey sorumluluk almasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.A
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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