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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Dev derbinin hakemi belli oldu!

    Dev derbinin hakemi belli oldu!

    Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında görev yapacak.

    Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

    20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

    27 Ocak Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

    16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus

    19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

    28 Ocak Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

    19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

    29 Ocak Pazartesi:

    20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:47
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