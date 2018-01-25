Dev derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 19. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasında Ali Palabıyık görev yapacak.
Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
28 Ocak Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:47
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Love story
Toplam 14
Yorum
Nerenin malisin sn ya :D Normal transfer gorusmeleri ne zamandan beri ayartmak oldu footbalin icinde olan seyler bunlar kiskanma bu kadar sizin baskan yapamiyor diye
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Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda
Toplam 1
Yorum
Murat Vagner love her takımda iş yapar çok kaliteli ve birinci santrafor olmayı hakkediyor bence negredodan iyi ve daha iyi katkı takıma sağlar.
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İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...
Toplam 1
Yorum
net nasriyi göndermeleri doğru olur bir katkısı olmadı eto ilk geldiği yıl kadar olmasada oynadı
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