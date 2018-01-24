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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    : Ortam çok iyi

    ekibinin yeni transferi sol bek , ortamdan memnun olduğunu söyledi. maçında ilk kez görev yapan Çekyalı savunmacı, "Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızım. İlk izlenim olarak her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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