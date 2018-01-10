Trabzonspor ile 1461 Trabzon yenişemedi
Trabzonspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup ekibi 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça Trabzonspor, Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Okay Yokuşlu, Kucka, Savaş Çakır, Sosa, Castillo ve Bero 11'iyle çıktı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor, Kucka'nın golüyle 1-0 öne geçti. 1461 Trabzon, 65. dakikada Alihan Aydın'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etmişti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:08
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
Trabzonspor ile 1461 Trabzon yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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