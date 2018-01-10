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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    ile yenişemedi

    Trabzonspor ile 1461 Trabzon yenişemedi

    , Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 3. Lig 2. Grup ekibi ile 1-1 berabere kaldı.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bordo-mavili ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maça , Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Okay Yokuşlu, Kucka, Savaş Çakır, Sosa, Castillo ve Bero 11'iyle çıktı.

    İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Trabzonspor, Kucka'nın golüyle 1-0 öne geçti. , 65. dakikada Alihan Aydın'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

    Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari'yi 2-1 mağlup etmişti.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:08
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