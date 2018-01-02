Fırtına pes etmez
Süper Lig’in ilk yarısında geriye düştüğü 9 maçın 3’ünü kazanan ve 2’sini berabere bitiren bordo-mavili takım bu alanda zirvede yer aldı. Trabzonspor bu periyotta 11 puan elde etti
G.SARAY ÜÇÜNCÜ
Geriye düştügü Beşiktaş derbisinden 2-2, Karabük maçından da 1-1'lik skorla ayrılan Trabzonspor'u bu alanda 10 puan ile Antalyaspor takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip yenik durumda olduğu 14 maçın 2'sini galibiyet, 4'ünü de beraberlikle bitirdi. 8 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamlayarak Fırtına'yı takip etti. G.Saray ise mağlup konumda olduğu 7 maçın 3'ünü aldı.
Trabzonspor bu sezon yenik duruma düşse bile maçtan kopmuyor ve sonuna kadar mücadele ediyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Fırtına pes etmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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