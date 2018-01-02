 Fırtına pes etmez – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Fırtına pes etmez

    Fırtına pes etmez

    Süper Lig’in ilk yarısında geriye düştüğü 9 maçın 3’ünü kazanan ve 2’sini berabere bitiren bordo-mavili takım bu alanda zirvede yer aldı. bu periyotta 11 puan elde etti

    Süper Lig'in ilk devresinde geriye düştüğü maçlarda tam 11 puan toplayan Trabzonspor, mağlup duruma düştüğü müsabakalardan en fazla puan çıkaran takım oldu. Karadeniz ekibi, geriye düştüğü 9 maçın 3'ünü galibiyetle, 2'sini beraberlikle tamamlarken, 4'ünde ise diğer müsabakaların aksine beklenen dönüşü sağlayamadı. Fırtına ligin ilk haftasında 1-0 geriye düştüğü Konyaspor maçını 2-1, 1-0 geriye düştüğü G.Birliği sınavını 3-1, iki kez yenik duruma düştüğü Osmanlıspor karşılaşmasını 4-3 kazanmayı başardı.

    G.SARAY ÜÇÜNCÜ
    Geriye düştügü Beşiktaş derbisinden 2-2, Karabük maçından da 1-1'lik skorla ayrılan Trabzonspor'u bu alanda 10 puan ile Antalyaspor takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip yenik durumda olduğu 14 maçın 2'sini galibiyet, 4'ünü de beraberlikle bitirdi. 8 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamlayarak Fırtına'yı takip etti. G.Saray ise mağlup konumda olduğu 7 maçın 3'ünü aldı.

    bu sezon yenik duruma düşse bile maçtan kopmuyor ve sonuna kadar mücadele ediyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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