 Swierczok iddiası – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Swierczok iddiası

    Swierczok iddiası
    Bir süredir hem kanatta oynayacak hem de forvet arkasında forma giyebilecek bir oyuncu arayan Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında forma giyen 25 yaşındaki Jakub Swierczok. 10 numaranın yanı sıra ikinci forvet gibi de oynayabilen Polonyalı yıldız geride kalan 21 haftada Polonya Ligi'nde 16 gol attı 3 de asist yaptı. Rıza Çalımbay'ın aklındaki Burak Yılmaz'a yardım edebilecek oyuncu tanımına mükemmel şekilde uyan 1.79 boyundaki futbolcu için bir teklif yapılıp yapılmayacağı ise kulübünün istekleri sonrasında netleşecek. Swierczok'ın sözleşmesi 2020'de bitecek.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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