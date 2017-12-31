 HES için dev adım – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    HES için dev adım

    HES için dev adım
    Trabzonspor kulübüne kalıcı gelir getirmesi için gündeme alınan HES projesinin 2019'un 7. ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Bordo- Mavi HES adıyla yapılacak proje 28.21 MW gücünde ve yıllık ortalama 80 bin 400 GWh enerji üretecek. kulübü, "Geldiğimiz durum itibari ile HES projemizle ilgili tüm istimlakler yapılmış, orman izinleri alınmış ve tüm bürokratik işlemler tamamlandı" açıklamasını yaptı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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