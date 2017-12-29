 Şampiyonluğa oynarız – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluğa oynarız

    Şampiyonluğa oynarız

    “Konyaspor, F.Bahçe ve Göztepe... Bu 3 karşılaşmayı 9 puanla geçersek yolumuz açılır. Kamp öncesi bazı kararlar almamız gerekiyor. Ardından her şey daha iyi olacak ve taraftarı istediği takımı gönül rahatlığı ile izleyebilecek”

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve geldiği 9. haftadan bu yana elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu, ligin ilk yarısını da hedefledikleri puanla tamamladıklarını söyledi. Ligin ilk yarısını değerlendiren ve ikinci yarı için iddialı mesajlar veren Çalımbay, "Burada işbaşı yaptığım günden bugüne her şey mükemmel geçti. İkinci yarı daha da iyi olacak. İlk maçı kazanırsak yukarıya oynarız, hem de en yukarıya, şampiyonluğa... Bu maçlar da Konyaspor, F.Bahçe ve Göztepe... Bu 3 maçı 9 puanla geçersek eğer yolumuz açılır" ifadelerini kullandı.

    8 HAFTANIN LİDERİYİZ
    Çalımbay şöyle devam etti: "9. haftada göreve gelir gelmez, iki antrenman yaptıktan sonra Malatyaspor karşısına çıktık ve yenildik. Golü de kendi kalemize attık. İşte benim görev yaptığım 8 haftada en üzüldüğüm maç budur. Takımı tanımıyordum, futbolcuların durumlarını da... Ancak sonra yükselişe geçtik ve alınması gereken tüm puanları aldık. Benim görev yaptığım dönemden bugüne değerlendirirsek bizim lider olduğumuzu görürsünüz. Başakşehir'le 8 haftada aynı puanı topladık."

    İLK 3 MAÇ BELİRLER
    Bordo-mavili takımın hocası, ligin ikinci yarısı için ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için lig ikinci yarıda yeniden başlıyor. Antalya'da yapacağımız hazırlık kampını iyi değerlendirerek lige gireceğiz. Dediğim gibi başlangıç önemli. İlk 3 maçı kazanırsak şampiyonluğa oynarız diyebilirim. Kamp öncesi bazı kararlar almamız gerekiyor. Bunları aldığımızda her şey daha iyi olacak ve önümüz açılacak. Trabzon taraftarı istediği takımı gönül rahatlığı ile izleyebilecek."

    MUTSUZ OLAN GİDER!..
    Rıza Çalımbay, kadrodaki 27 oyuncunun da oynamak istediğini belirtti ve "Ancak hepsini de oynatamıyorsunuz. Ben de kendilerine mutsuz olanın, futbol oynamak isteyenin başka takıma gidebileceğini ilettim. Çünkü kadromuzdaki mutsuz bir oyuncu tüm takımı etkiliyor. Önce bunu gidermeliyiz, sonra kampa gitmeliyiz" dedi.

    BÜYÜK CAMİA
    Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bu büyük camianın elbette ki beklentileri de büyük. Bu beklentilere yanıt vermek için çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.


    Mini Yorum: "Fikstür avantajı" / Yunus Emre SEL
    Sezonun ikinci yarısında 'un çok ciddi bir fikstür avantajı var. G.Saray dışındaki, "Büyük" diye tabir edilen tüm maçları kendi evinde oynayacak. Galibiyetlerle başlanacak bir ikinci yarıda hem taraftar, hem de takım havaya girecektir. Sezonun ilk yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor bu kez rüzgarı kendi lehine estirmeyi başarırsa çok daha farklı bir havaya bürünecektir. "İlk üç maçı alırsak şampiyonluğun en ciddi adayıyız" diyen Çalımbay'da aslında buna vurgu yapıyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluğa oynarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN