Şampiyonluğa oynarız
“Konyaspor, F.Bahçe ve Göztepe... Bu 3 karşılaşmayı 9 puanla geçersek yolumuz açılır. Kamp öncesi bazı kararlar almamız gerekiyor. Ardından her şey daha iyi olacak ve Trabzonspor taraftarı istediği takımı gönül rahatlığı ile izleyebilecek”
8 HAFTANIN LİDERİYİZ
Çalımbay şöyle devam etti: "9. haftada göreve gelir gelmez, iki antrenman yaptıktan sonra Malatyaspor karşısına çıktık ve yenildik. Golü de kendi kalemize attık. İşte benim görev yaptığım 8 haftada en üzüldüğüm maç budur. Takımı tanımıyordum, futbolcuların durumlarını da... Ancak sonra yükselişe geçtik ve alınması gereken tüm puanları aldık. Benim görev yaptığım dönemden bugüne değerlendirirsek bizim lider olduğumuzu görürsünüz. Başakşehir'le 8 haftada aynı puanı topladık."
İLK 3 MAÇ BELİRLER
Bordo-mavili takımın hocası, ligin ikinci yarısı için ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için lig ikinci yarıda yeniden başlıyor. Antalya'da yapacağımız hazırlık kampını iyi değerlendirerek lige gireceğiz. Dediğim gibi başlangıç önemli. İlk 3 maçı kazanırsak şampiyonluğa oynarız diyebilirim. Kamp öncesi bazı kararlar almamız gerekiyor. Bunları aldığımızda her şey daha iyi olacak ve önümüz açılacak. Trabzon taraftarı istediği takımı gönül rahatlığı ile izleyebilecek."
MUTSUZ OLAN GİDER!..
Rıza Çalımbay, kadrodaki 27 oyuncunun da oynamak istediğini belirtti ve "Ancak hepsini de oynatamıyorsunuz. Ben de kendilerine mutsuz olanın, futbol oynamak isteyenin başka takıma gidebileceğini ilettim. Çünkü kadromuzdaki mutsuz bir oyuncu tüm takımı etkiliyor. Önce bunu gidermeliyiz, sonra kampa gitmeliyiz" dedi.
BÜYÜK CAMİA
Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bu büyük camianın elbette ki beklentileri de büyük. Bu beklentilere yanıt vermek için çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.
Mini Yorum: "Fikstür avantajı" / Yunus Emre SEL
Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'un çok ciddi bir fikstür avantajı var. G.Saray dışındaki, "Büyük" diye tabir edilen tüm maçları kendi evinde oynayacak. Galibiyetlerle başlanacak bir ikinci yarıda hem taraftar, hem de takım havaya girecektir. Sezonun ilk yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor bu kez rüzgarı kendi lehine estirmeyi başarırsa çok daha farklı bir havaya bürünecektir. "İlk üç maçı alırsak şampiyonluğun en ciddi adayıyız" diyen Çalımbay'da aslında buna vurgu yapıyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Şampiyonluğa oynarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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