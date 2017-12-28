 Hugo’yu ‘direk’ durdurdu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Hugo’yu ‘direk’ durdurdu

    Hugo’yu ‘direk’ durdurdu
    Kupada bu sezon 7 gol atan Hugo 'yı Konya'da direk durdurdu. Kolombiyalı yıldız, 66'da kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest atışta sağ ayağıyla müthiş şut çıkardı. Falso alan top doksana yakın yerde direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu Olcay Şahan boş kale yerine auta gönderince beraberlik fırsatını kullanamadı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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