Usta'nın yüzü Çalımbay ile güldü
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yüzü, teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde güldü.
Bordo-mavili kulüpte, 6 Aralık 2015'de göreve gelen Usta dönemindeki 71 lig maçında Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay olmak üzere 4 çalıştırıcı takımın başında sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, 4 teknik adamın görev süresi içerisinde en iyi dönemi 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiği Rıza Çalımbay döneminde yaşadı. Trabzonspor, bu dönemde son 5 lig maçından galibiyetle ayrılarak 232 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, Sadi Tekelioğlu döneminde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, Hami Mandıralı yönetiminde 16 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet, Ersun Yanal ile 42 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.
EN İYİ PUAN ORTALAMASI
Rıza Çalımbay yönetiminde art arda 5 maç kazanarak 232 hafta sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, en iyi puan ortalamasını da deneyimli teknik adamla elde etti.
Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 2.3, Sadi Tekelioğlu ve Ersun Yanal ile 1.4, Hami Mandıralı ile 1 puan ortalamasıyla maçlarını tamamladı.
4 TEKNİK ADAMIN PERFORMANSI
Trabzonspor'da görev yapan 4 teknik adam yönetimindeki lig maçlarında elde ettiği sonuçlar şöyle:
|Teknik direktör
|maç
|galibiyet
|beraberlik
|mağlubiyet
|puan - p. ortalaması
|Sadi Tekelioğlu
|5
|2
|1
|2
|7-1.4
|Hami Mandıralı
|16
|5
|1
|10
|16-1
|Ersun Yanal
|42
|16
|12
|14
|60-1.4
|Rıza Çalımbay
|8
|6
|1
|1
|19-2.3
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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