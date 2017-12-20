Usta'nın yüzü Çalımbay ile güldü

Bordo-mavili kulüpte, 6 Aralık 2015'de göreve gelen Usta dönemindeki 71 lig maçında Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay olmak üzere 4 çalıştırıcı takımın başında sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, 4 teknik adamın görev süresi içerisinde en iyi dönemi 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiği Rıza Çalımbay döneminde yaşadı. Trabzonspor, bu dönemde son 5 lig maçından galibiyetle ayrılarak 232 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Sadi Tekelioğlu döneminde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, Hami Mandıralı yönetiminde 16 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet, Ersun Yanal ile 42 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.

EN İYİ PUAN ORTALAMASI

Rıza Çalımbay yönetiminde art arda 5 maç kazanarak 232 hafta sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, en iyi puan ortalamasını da deneyimli teknik adamla elde etti.

Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 2.3, Sadi Tekelioğlu ve Ersun Yanal ile 1.4, Hami Mandıralı ile 1 puan ortalamasıyla maçlarını tamamladı.

4 TEKNİK ADAMIN PERFORMANSI

Trabzonspor'da görev yapan 4 teknik adam yönetimindeki lig maçlarında elde ettiği sonuçlar şöyle: