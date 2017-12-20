 Usta'nın yüzü Çalımbay ile güldü – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Usta'nın yüzü Çalımbay ile güldü

    Usta'nın yüzü Çalımbay ile güldü

    Trabzonspor Kulübü Başkanı 'nın yüzü, teknik direktör döneminde güldü.

    Bordo-mavili kulüpte, 6 Aralık 2015'de göreve gelen Usta dönemindeki 71 lig maçında Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve olmak üzere 4 çalıştırıcı takımın başında sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, 4 teknik adamın görev süresi içerisinde en iyi dönemi 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiği Rıza Çalımbay döneminde yaşadı. Trabzonspor, bu dönemde son 5 lig maçından galibiyetle ayrılarak 232 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösterdi.

    Trabzonspor, Sadi Tekelioğlu döneminde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, Hami Mandıralı yönetiminde 16 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet, Ersun Yanal ile 42 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.

    EN İYİ PUAN ORTALAMASI
    Rıza Çalımbay yönetiminde art arda 5 maç kazanarak 232 hafta sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, en iyi puan ortalamasını da deneyimli teknik adamla elde etti.

    Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 2.3, Sadi Tekelioğlu ve Ersun Yanal ile 1.4, Hami Mandıralı ile 1 puan ortalamasıyla maçlarını tamamladı.

    4 TEKNİK ADAMIN PERFORMANSI

    Trabzonspor'da görev yapan 4 teknik adam yönetimindeki lig maçlarında elde ettiği sonuçlar şöyle:

    Teknik direktör maç galibiyet beraberlik mağlubiyet puan - p. ortalaması
    Sadi Tekelioğlu 5 2 1 2 7-1.4
    Hami Mandıralı 16 5 1 10 16-1
    Ersun Yanal 42 16 12 14 60-1.4
    Rıza Çalımbay 8 6 1 1 19-2.3
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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