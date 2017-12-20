Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor

Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı. İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan ve gribal enfeksiyon geçiren Okay Yokuşlu antrenmana katılmadı. Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından gruplar halinde minyatür kale maç oynadı. Bu arada, antrenmanı Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, bordo-mavili takımla fotoğraf çektirdi.

DURİCA TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlandıktan sonra son 2 lig maçında görev yapamayan Durica iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Kardemir Karabükspor maçında Uğur Demirok'un kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Durica'yı tercih etmesi bekleniyor. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



