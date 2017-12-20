Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı. İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan ve gribal enfeksiyon geçiren Okay Yokuşlu antrenmana katılmadı. Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından gruplar halinde minyatür kale maç oynadı. Bu arada, antrenmanı Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, bordo-mavili takımla fotoğraf çektirdi.
DURİCA TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlandıktan sonra son 2 lig maçında görev yapamayan Durica iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Kardemir Karabükspor maçında Uğur Demirok'un kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Durica'yı tercih etmesi bekleniyor. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:07
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
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