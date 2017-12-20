 Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor

    Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor

    Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma yaptı. İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan ve gribal enfeksiyon geçiren Okay Yokuşlu antrenmana katılmadı. Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından gruplar halinde minyatür kale maç oynadı. Bu arada, antrenmanı Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, bordo-mavili takımla fotoğraf çektirdi.

    DURİCA TAKIMLA ÇALIŞTI
    Trabzonspor'da Antalyaspor maçında sakatlandıktan sonra son 2 lig maçında görev yapamayan iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Kardemir Karabükspor maçında Uğur Demirok'un kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Durica'yı tercih etmesi bekleniyor. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon, Karabükspor'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN