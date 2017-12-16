Trabzonspor parkede mağlup

Trabzonspor, maçın başında Wright ile etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında Green ve Harris'in sayılarıyla oyunda üstünlüğü ele alarak ilk periyodu 22-19 önde kapadı.

İkinci periyotta da bordo-mavililer, hücumda Heslip'in etkili oyunuyla farkı açarken 18. dakikada Alper Saruhan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak devrenin son bölümünde Demir İnşaat Büyükçekmece, Moldoveanu ve Stojanovski ile sayılar üreterek farkı 3 sayıya indirdi ve devre 48-45 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Demir İnşaat Büyükçekmece Wright, Simpson ve Burakcan Yıldız ile sayılar bulmasına karşın, rakibini bir türlü yakalayamadı. Bordo-mavililer, Green ve Heslip'in skorer oyunuyla önceki iki periyotta olduğu gibi 3 sayılık farkla çeyreği 69-66 önde bitirdi.

Trabzonspor, maçın son periyoduna Vasiliauskas'ın art arda basketleriyle başlayarak 34. dakikada 76-68 üstünlük sağladı. Walker'in basketleriyle oyunda tutunarak rakibini yakalayan Demir İnşaat Büyükçekmece, bitime 1 dakika kala Kairys'in sayısıyla 82-82 eşitliği sağladı.

Büyük çekişme içerisinde geçen son dakikada bitime 18 saniye kala Obekpa'nın smaçı ile Trabzonspor, 84-82 öne geçti. Son saniyede Moldoveanu iki serbest atışı sayıya çevirince karşılaşmanın normal bölümü 84-84 beraberlikle tamamlandı.

İlk uzatma bölümü sonunda da taraftarlar eşitliği bozamadı. Trabzonspor, Heslip, Elridge, Demir İnşaat Büyükçekmece de Walker ve Stojanovski ile sayılar üretti ve ilk uzatma 95-95 sonuçlandı.

İkinci uzatma da rakibine üstünlük sağlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Wright ve Moldoveanu'nun basketleriyle maçtan 113-105 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece de Wright 27, Walker 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken Trabzonspor'da Green 25, Heslip 21 sayı kaydetti.



