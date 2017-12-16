 Trabzonspor parkede mağlup – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor parkede mağlup

    Trabzonspor parkede mağlup

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, seyircisiz oynan ve normal süresi 84-84, ilk uzatma bölümü de 95-95 biten karşılaşmada Trabzonspor'u 113-105 mağlup etti.

    Trabzonspor, maçın başında Wright ile etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında Green ve Harris'in sayılarıyla oyunda üstünlüğü ele alarak ilk periyodu 22-19 önde kapadı.

    İkinci periyotta da bordo-mavililer, hücumda Heslip'in etkili oyunuyla farkı açarken 18. dakikada Alper Saruhan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ancak devrenin son bölümünde Demir İnşaat Büyükçekmece, Moldoveanu ve Stojanovski ile sayılar üreterek farkı 3 sayıya indirdi ve devre 48-45 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci yarıda Demir İnşaat Büyükçekmece Wright, Simpson ve Burakcan Yıldız ile sayılar bulmasına karşın, rakibini bir türlü yakalayamadı. Bordo-mavililer, Green ve Heslip'in skorer oyunuyla önceki iki periyotta olduğu gibi 3 sayılık farkla çeyreği 69-66 önde bitirdi.

    Trabzonspor, maçın son periyoduna Vasiliauskas'ın art arda basketleriyle başlayarak 34. dakikada 76-68 üstünlük sağladı. Walker'in basketleriyle oyunda tutunarak rakibini yakalayan Demir İnşaat Büyükçekmece, bitime 1 dakika kala Kairys'in sayısıyla 82-82 eşitliği sağladı.

    Büyük çekişme içerisinde geçen son dakikada bitime 18 saniye kala Obekpa'nın smaçı ile Trabzonspor, 84-82 öne geçti. Son saniyede Moldoveanu iki serbest atışı sayıya çevirince karşılaşmanın normal bölümü 84-84 beraberlikle tamamlandı.

    İlk uzatma bölümü sonunda da taraftarlar eşitliği bozamadı. Trabzonspor, Heslip, Elridge, Demir İnşaat Büyükçekmece de Walker ve Stojanovski ile sayılar üretti ve ilk uzatma 95-95 sonuçlandı.

    İkinci uzatma da rakibine üstünlük sağlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Wright ve Moldoveanu'nun basketleriyle maçtan 113-105 galip ayrıldı.

    Demir İnşaat Büyükçekmece de Wright 27, Walker 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken Trabzonspor'da Green 25, Heslip 21 sayı kaydetti.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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