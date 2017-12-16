Yattara'dan Abdulkadir'e övgü
Trabzonspor'un efsane yıldızı Ibrahim Yattara, Sezon başından beri gösterdiği performansla gönülleri fetheden genç yıldız Abdulkadir Ömür hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yattara, Adulkadir'den çok şey beklediğini, şımarmazsa dünya yıldızı olacağını söyledi.
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