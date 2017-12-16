Trabzonspor'un efsane yıldızı Ibrahim Yattara, Sezon başından beri gösterdiği performansla gönülleri fetheden genç yıldız Abdulkadir Ömür hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yattara, Adulkadir'den çok şey beklediğini, şımarmazsa dünya yıldızı olacağını söyledi.