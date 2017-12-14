 ‘Yürümek var yılmak yok’ – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Yürümek var yılmak yok’

    ‘Yürümek var yılmak yok’
    TRABZONSPOR hafta sonu evinde oynayacağı Bursaspor maçına taraftarını bu sözlerle davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada "İlk yarının son maçında tüm taraftarlarımızı Medical Park Stadı'na bekliyoruz. Atkınızı takın, formanızı kuşanın gelin. Zafer coşkusunu beraber yaşayalım" denildi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Yürümek var yılmak yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN