‘Yürümek var yılmak yok’

TRABZONSPOR hafta sonu evinde oynayacağı Bursaspor maçına taraftarını bu sözlerle davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada "İlk yarının son maçında tüm taraftarlarımızı Medical Park Stadı'na bekliyoruz. Atkınızı takın, formanızı kuşanın gelin. Zafer coşkusunu beraber yaşayalım" denildi.