 Yasak geldi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Yasak geldi

    Yasak geldi
    BASKETBOLDAKİ mali problemler Trabzonspor'a bir kez daha zorlu anlar yaşatıyor. Bordo-mavili kulübün basketbol şubesine ödemelerini yerine getirmediği için transfer yasağı geldi. Basketbol şubesinin yönetimi acil şekilde yeni para kaynakları arıyor.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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