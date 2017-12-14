‘Bajic Ocak’ta gelecek’

KARADENİZ Fırtınası'nın forvetleri şu sıralarda uçuyor ancak İtalyan basını ısrarla eski Konyasporlu Riad Bajic'in Trabzonspor'a transfer olacağını yazıyor. Çizme basınındaki habere göre Udinese'de mutsuz olan 23 yaşındaki Boşnak forvet devre arası transfer döneminde İtalya'dan ayrılacak. Bajic'i kapmak için en güçlü adayın da Trabzonspor olduğu belirtiliyor. Bajic'in de Türkiye'ye dönmeye ve bordo-mavili formayı giymeye çok sıcak baktığı detayı haberde yer alıyor. Yıldız isim sezon başında 5.5 milyon euro'ya gittiği Udinese'de 5 maçta sadece 80 dakika şans bulabildi. Gol veya asist üretemedi.